USA-Le chef par intérim de la police aux frontières démissionne

WASHINGTON, 26 juin (Reuters) - Le commissaire par intérim aux douanes et à la protection des frontières (CBP), John Sanders, a présenté sa démission et quittera ses fonctions le 5 juillet, a annoncé l'agence américaine, en pleine polémique sur le conditions de détention des enfants migrants.

Des avocats ont tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière après avoir découvert les conditions de détention de plus de 300 enfants migrants dans le centre surpeuplé de Clint, situé près d'El Paso au Texas. Certains auraient été détenus depuis des semaines sans recevoir suffisamment d'eau et de nourriture.

La plupart des enfants ont été transférés vers d'autres établissements mais une centaine d'entre sont revenus au poste de police de Clint, ont annoncé des responsables de la police aux frontières.

Les récits d'avocats à propos d'enfants portant des vêtements souillés et d'enfants plus âgés qui prennent soin des plus jeunes ont soulevé de nombreuses critiques parmi les activistes et des démocrates, opposés à la politique en matière d'immigration du président Donald Trump.

John Sanders a été nommé à la tête de l'agence américaine des douanes et de la protection des frontières en avril, remplaçant Kevin McAleenan, qui a été promu par le président Donald Trump à la tête du département de la Sécurité intérieure.

Le New York Times a été le premier à évoquer sa démission.

Une augmentation du nombre de familles de migrants, principalement originaires d’Amérique centrale, a submergé les installations frontalières américaines. Les nombreux enfants qui traversent seuls la frontière, ainsi que ceux séparés d'adultes qui ne sont pas leurs parents, doivent en théorie être transférés rapidement hors des centres de détention de la police des frontières.

Un responsable du CBP, s'exprimant sous le sceau de l'anonymat, a reconnu que l'agence ne souhaitait pas la détention des enfants car "les installations n'ont pas été conçues pour cela".

D'après lui, les enfants reçoivent trois repas par jour, des collations comme "des burritos, des nouilles, des tasses de flocons d'avoine et des jus de fruits", et sont autorisés à se doucher au moins une fois tous les trois jours. (Makini Brice et Andy Sullivan, avec Mica Rosenberg à New York et Kristina Cooke à Washington; Arthur Connan pour le service français)