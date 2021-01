USA-Le commandement militaire condamne l'émeute au Capitole

par Idrees Ali

WASHINGTON, 13 janvier (Reuters) - L'état-major de l'armée américaine a diffusé mardi un rare message au personnel militaire, dénonçant les troubles de la semaine dernière à Washington comme une attaque contre le processus constitutionnel des Etats-Unis.

Le mémo interne, que Reuters a pu consulter, a mis fin à près d'une semaine de mutisme de la part des plus hauts commandants de l'armée depuis les scènes de chaos aperçues au Capitole, où des partisans du président Donald Trump ont pénétré de force pour empêcher le Congrès de certifier la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle de novembre.

"L'émeute violente à Washington le 6 janvier 2021 était une attaque directe contre le Congrès américain, le Capitole et notre processus constitutionnel", ont écrit sept généraux et un amiral à l'adresse des troupes, ajoutant que l'armée restait engagée à protéger et défendre la Constitution des Etats-Unis.

"Les droits de liberté d'expression et de rassemblement n'autorisent personne à recourir à la violence, la sédition et l'insurrection", déclarent-ils dans le mémo.

Joe Biden deviendra le 20 janvier leur commandant en chef, soulignent-ils en référence à la date de l'investiture du président élu démocrate.

D'après des représentants, le chef de l'état-major de l'armée, Mark Milley, n'avait pas commenté les incidents du Capitole car il ne voulait pas s'immiscer dans une question politique.

Le silence du général a contrasté avec sa présence, en juin dernier, au côté de Donald Trump pour une marche de la Maison blanche vers une église voisine après que les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et tiré des balles en caoutchouc pour disperser des manifestants pacifistes présents dans la zone. (version française Jean Terzian)