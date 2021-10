WASHINGTON, 10 octobre (Reuters) - Le Congrès devra relever le plafond de la dette américaine le 3 décembre, a déclaré dimanche la secrétaire au Trésor, Janet Yellen.

"Une fois que le Congrès et la présidence se seront mis d'accord sur les projets de dépenses et d'impôts, il sera tout simplement de leur ressort de payer les factures que cela implique", a déclaré Janet Yellen sur ABC. (Doina Chiacu et David Lawder; version française Nicolas Delame)