USA-Le crash d'un bombardier de la Seconde Guerre mondiale fait 7 morts

3 octobre (Reuters) - Un bombardier datant de la Seconde Guerre mondiale s'est écrasé et a pris feu mercredi en tentant d'effectuant un atterrissage d'urgence sur un aéroport situé à proximité de Hartford, dans l'Etat américain du Connecticut, faisant sept morts et provoquant temporairement la fermeture de l'aéroport.

Le Boeing B-17 Flying Fortress ("forteresse volante") est revenu à l'aéroport international de Bradley dix minutes après son décollage en faisant part d'un "certain type de problème" mais a perdu le contrôle sur la piste et percuté un bâtiment de maintenance, a déclaré à des journalistes le directeur de l'autorité aéroportuaire du Connecticut, Kevin Dillon.

Sept personnes sont mortes dans l'accident et six autres ont été hospitalisées, a déclaré lors d'une conférence de presse le responsable des services d'urgence, James Rovella. Il a précisé que 13 personnes se trouvaient à bord de l'appareil et que certaines d'entre elles faisaient partie des victimes.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. (Peter Szekely et Maria Caspani à New York; Jean Terzian pour le service français)