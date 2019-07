USA-Le financier Epstein a cherché à payer des témoins potentiels

NEW YORK, 13 juillet (Reuters) - Le riche financier américain Jeffrey Epstein a versé de l'argent à deux témoins potentiels afin de les influencer dans une affaire de "trafic sexuel" de mineures à la fin de l'année dernière, ont annoncé vendredi soir les procureurs.

Dans un document du tribunal fédéral à Manhattan, les procureurs indiquent qu'Epstein a transféré un total de 350.000 dollars (310.000 euros) aux deux individus, dont les noms n'ont pas été dévoilés.

Cette accusation fait partie de la requête des procureurs visant à maintenir Jeffrey Epstein écroué dans l'attente de son procès.

Agé de 66 ans, Jeffrey Epstein a été arrêté samedi soir sur un aérodrome du New Jersey de retour de France, en jet privé. Il a plaidé non coupable pour les chefs d'accusation de trafic sexuel et conspiration en vue de trafic sexuel, des charges passibles de 45 années de prison.

Les procureurs ont déclaré vendredi soir avoir appris pour les versements grâce à des documents comptables obtenus par une institution financière anonyme.

Ils exhortent le procureur Geoffrey Berman à maintenir Epstein en prison dans l'attente de son procès. Ce dernier a demandé à être libéré et à rester en résidence surveillée dans son manoir de Manhattan.

Cet ancien gérant de fonds spéculatifs est accusé d'avoir attiré des jeunes adolescentes, certaines âgées de seulement 14 ans, dans sa demeure de Manhattan et une villa à Palm Beach, en Floride, pour qu'elles se livrent à des actes sexuels en échange de rétributions. Les faits incriminés remontent à la période 2002-2005.

Epstein a fait l'objet d'une première enquête en 2005 après que la police de Palm Beach eut été alertée par des accusations d'abus sexuels sur mineures à son encontre. Il s'était défendu en déclarant que ses victimes présumées étaient consentantes et qu'il pensait qu'elles étaient majeures.

En 2007, l'homme d'affaires était menacé d'une mise en accusation fédérale pour avoir abusé sexuellement de plusieurs dizaines de mineures entre 1999 et 2007, selon les documents judiciaires publiés à l'époque. Il avait cependant conclu un accord de plaider-coupable pour une seule charge, celle d'avoir sollicité les services de prostituées mineures, et n'avait écopé que d'une peine de 13 mois de prison, durant lesquels il avait été autorisé à quitter sa cellule pendant la journée.

Parmi les personnes impliquées dans la conclusion de cet accord figurait le secrétaire au Travail Alexander Acosta, alors procureur pour le district sud de Floride.

Donald Trump a annoncé vendredi qu'Acosta avait décidé de démissionner, jugeant sa mise en cause dans l'affaire d'abus sexuels impliquant Epstein incompatible avec son maintien en fonction. (Brendan Pierson; Arthur Connan pour le service français)