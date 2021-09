USA-Le maire de New York déclare l'état d'urgence après des pluies diluviennes

2 septembre (Reuters) - Bill de Blasio, le maire de New York, a déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi l'état d'urgence dans la ville après des pluies diluviennes dans le sillage de la tempête Ida, évoquant un "événement climatique historique".

Pratiquement toutes les lignes du métro de New York ont été mises à l'arrêt depuis mercredi soir alors que les restes de la tempête Ida, qui s'est abattue il y a trois jours sur le sud des Etats-Unis, en Louisiane, ont provoqué des pluies diluviennes, des inondations et des tornades dans certains Etats du nord-est du pays comme New York, le New Jersey et la Pennsylvanie, a rapporté la chaîne de télévision CNN.

La circulation des véhicules considérés comme non urgents a été interdite dans les rues de New York jusqu'à 5 heures du matin (09h00 GMT), ont annoncé les autorités de la ville sur Twitter.

Au moins cinq alertes aux crues ont été émises mercredi soir par le National Weather Service pour New York, Philadelphie et le New Jersey.

Dans cet Etat, le gouverneur Phil Murphy a également déclaré l'état d'urgence.

Plusieurs secteurs de la Pennsylvanie et du New Jersey ont été ravagés par les tornades engendrées par la tempête Ida, montrent des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Au moins neuf maisons été détruites à Mullica Hill, dans le New Jersey, selon la chaîne de télévision NBC10.

Sur Twitter, l'aéroport de Newark près de New York, qui a suspendu tous ses vols vers minuit avant de rétablir un service partiel, a dit faire face à de "graves inondations".

La ville de New York a également subi des inondations, des images circulant sur les réseaux sociaux montrant des trombes d'eau tombant sur les quais de métro ou jaillissant au passage des trains.

La circulation des métros est extrêmement réduite en raison des inondations, a prévenu la Metropolitan Transit Authority.

Sur Twitter, Bill de Blasio a pour sa part exhorté les New-Yorkais à rester chez eux. (Kanishka Singh; version française Camille Raynaud et Claude Chendjou)