USA-Le marché du travail a ralenti moins qu'attendu en octobre

WASHINGTON, 1er novembre (Reuters) - Le marché du travail aux Etats-Unis a ralenti en octobre mais il a mieux résisté qu'attendu à l'impact des tensions commerciales et du long conflit social au sein du groupe automobile General Motors , montrent les statistiques officielles publiées vendredi.

Le département du Travail a recensé 128.000 créations d'emplois non-agricoles le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 89.000 seulement.

Les statistiques d'août et septembre ont en outre révisées à la hausse et montrent 95.000 créations de postes de plus qu'annoncé auparavant.

Le seul secteur manufacturier a toutefois supprimé 36.000 emplois en octobre, sa plus importante baisse d'effectifs depuis dix ans.

Des chiffres officiels publiés la semaine dernière avaient montré que 46.000 salariés de General Motors dans le Michigan et le Kentucky avaient cessé le travail pendant la période durant laquelle a été réalisée l'enquête servant de base au calcul des créations d'emplois mensuelles. Or les salariés en grève, donc privés de salaire, sont comptabilisés comme sans emploi.

Même en excluant le conflit social chez GM, la croissance de l'emploi américain montre des signes de ralentissement, que beaucoup d'observateurs expliquent par l'impact des tensions commerciales avec la Chine: les créations de postes sont revenus à 167.000 par mois en moyenne cette année contre 223.000 en 2018.

Le taux de chômage, lui, est remonté en octobre à 3,6%, comme attendu, contre 3,5% le mois précédent; ce dernier chiffre marquait son plus bas niveau depuis près de 50 ans.

Le salaire horaire moyen a augmenté de six cents, soit 0,2%, d'un mois sur l'autre, après être resté stable en septembre. Sur un an, sa progression est inchangée à 3,0%. Le consensus Reuters tablait sur une progression de 0,3% sur un mois et 3,0% sur un an.

Le dollar et les rendements des emprunts d'Etat américains ont grimpé après la publication de ces statistiques tandis que les contrats à terme sur les indices à Wall Street et les Bourses européennes amplifiaient leur hausse.

L'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence, est passé en territoire positif et le rendement des Treasuries à dix ans prenait près de trois points de base, remontant à plus de 1,7% .

Les futures à Wall Street indiquent une ouverture en hausse de l'ordre de 0,4% pour le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq..

Tableau (Lucia Mutikani, version française Marc Angrand, édité par Benoît Van Overstraeten)