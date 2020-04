USA: Le moral des ménages recule moins qu'attendu

Son indice de confiance a reculé à 71,8 après 89,1 en mars alors que des résultats provisoires publiés il y a deux semaines l'avaient donné en baisse à 71,0 et que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse plus prononcée à 68,0.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a chuté à 74,3 après 103,7 le mois précédent et 72,4 en première estimation.

Celle des perspectives a reculé à 70,1 contre 79,7 en mars et 70,0 en première estimation.

