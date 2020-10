USA-Le patron de la FAA teste le 737 MAX de Boeing, se dit content

SEATTLE/WASHINGTON, 1er octobre (Reuters) - L'administrateur de l'autorité de l'aviation civile américaine (FAA) a effectué mercredi un vol d'évaluation de près de deux heures aux commandes du 737 MAX de Boeing, une étape majeure en vue d'une remise en service de l'appareil.

Steve Dickson, ancien officier de l'armée et pilote d'avion de ligne, et d'autres pilotes de la FAA et de Boeing ont atterri en fin de journée à l'aéroport de Seattle, qui sert de base à l'avionneur américain.

"J'ai aimé ce que j'ai vu durant le vol", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, ajoutant toutefois qu'il n'était pas prêt à donner de feu vert alors que la FAA continue d'examiner les modifications apportées par Boeing à l'appareil immobilisé dans le monde depuis mars 2019 après deux accidents meurtriers.

Ce vol d'évaluation constitue une étape importante pour remettre en service le 737 MAX et permettre à Boeing de tourner la page de la pire crise de son histoire. (Eric M. Johnson et David Shepardson; version française Jean Terzian)