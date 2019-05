USA-Le président de la FCC soutient la fusion T-Mobile/Sprint

(Actualisé avec réticences du département de la Justice)

par David Shepardson et Diane Bartz

WASHINGTON, 20 mai (Reuters) - Sprint et T-Mobile US ont obtenu lundi le soutien du président de la Federal Communications Commission (FCC) à leur projet de fusion de 26 milliards de dollars (23 milliards d'euros), après y avoir apporté une série de modifications, incluant notamment la vente de Boost Mobile, filiale du premier.

Ajit Pai, président de l'autorité fédérale des communications aux Etats-Unis, a déclaré lundi qu'il recommanderait aux quatre autres commissaires de voter en faveur de la fusion.

La FCC ne va pas formellement donner son accord lundi et elle doit encore rédiger une ordonnance, selon deux sources.

Le département américain de la Justice, qui examine également ce projet de mariage, doit aussi se prononcer sur l'opération. Bloomberg a rapporté qu'il se dirigeait vers un avis négatif.

Les actions T-Mobile et Sprint ont réduit leurs gains à la suite de cette information sur le département de la Justice, alors qu'elles progressaient nettement auparavant avec notamment un bond de plus de 25% pour Sprint.

Vers 18h40 GMT, T-Mobile gagnait 3,2% et Sprint 15,45% à Wall Street.

T-MOBILE ET SPRINT S'ENGAGENT À VENDRE BOOST MOBILE

Dans un document adressé à la FCC lundi, T-Mobile et Sprint se sont engagés à vendre Boost Mobile, un opérateur mobile de services prépayés.

Altice USA, quatrième opérateur par câble aux Etats-Unis, a demandé à la FCC de rejeter cet accord, arguant qu'il l'empêcherait de vendre des services de téléphonie. Le câblo-opérateur, pendant américain d'Altice Europe, a conclu un accord avec Sprint pour utiliser le réseau télécoms de ce dernier afin de commercialiser des services mobiles aux Etats-Unis dans le courant de l'année.

Sprint et T-Mobile se sont engagés à respecter cet accord avec Altice.

T-Mobile s'est également engagé à ce que la nouvelle entité développe un réseau de téléphonie mobile de nouvelle génération 5G garantissant une bonne couverture aux habitants des zones rurales aux Etats-Unis.

T-Mobile avait précédemment annoncé que les deux sociétés reportaient la finalisation de leur accord au 29 juillet. Les deux groupes figurent parmi les quatre principaux opérateurs mobiles américains derrière Verizon Communications et AT&T.

La FCC et le département de la Justice doivent prendre une décision début juin. D'un côté, ils redoutent les conséquences sur la concurrence de ce rapprochement et donc, une éventuelle hausse des prix pour les consommateurs. De l'autre, ils évaluent les avantages d'un troisième opérateur de téléphonie mobile puissant, capable de construire un réseau 5G plus rapide et plus performant. (Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Bertrand Boucey)