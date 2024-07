par Andrew Hay

SANTA FE, Nouveau Mexique, 12 juillet (Reuters) - Le procès de l'acteur américain Alec Baldwin, poursuivi pour un homicide involontaire commis en 2021 sur un plateau de tournage, a été annulé vendredi pour vice de procédure.

La juge Mary Marlowe Sommer a rendu sa décision vendredi, trois jours après l'ouverture du procès, après que les avocats de l'acteur ont déposé une requête dans laquelle ils estimaient que des preuves permettant d'élucider l'affaire ne leur avaient pas été transmises par les procureurs et la police.

Selon les avocats d'Alec Baldwin, le bureau du shérif de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a obtenu des balles qu'il a utilisé comme preuves dans l'affaire. Ces balles n'ont toutefois pas été versées au dossier et leur existence n'a pas été dévoilée à la défense.

Mary Marlowe Sommer a estimé que la décision des autorités ne pas transmettre ces preuves à la défense était "intentionnelle et délibérée" et a décidé d'annuler le procès afin "d'assurer l'intégrité du système judiciaire et l'efficacité de l'administration de la justice".

Première mort accidentelle par arme à feu en trois décennies dans le cinéma américain, la mort d'Halyna Hutchins, la directrice de la photographie du film "Rust", a suscité un intense débat sur l'opportunité d'utiliser de véritables armes à feu sur les plateaux de tournage.

(version française Camille Raynaud)