USA-Le secrétaire à la sécurité intérieure s'engage à combattre le "terrorisme domestique"

par Alexandra Alper

WASHINGTON, 6 février (Reuters) - Le secrétaire à la sécurité intérieure américain, Alejandro Mayorkas, a réaffirmé son intention de combattre le "terrorisme domestique", l'une des grandes menaces des Etats-Unis.

Alejandro Mayorkas, qui avait dirigé la mise en oeuvre du programme pour les "Dreamers" sous le gouvernement Obama, est entré en fonction après les émeutes du 6 janvier lorsque des partisans de Donald Trump ont mené une attaque contre le bâtiment dans l'espoir d'empêcher la certification de la victoire électorale de Joe Biden.

"Être témoin de cette insurrection, voir ces actes monstrueux le 6 janvier a non seulement été très dur personnellement, mais cela a renforcé ma détermination à combattre la haine et le "terrorisme domestique" qui menace aujourd'hui notre pays", a déclaré Alejandro Mayorkas lors d'une interview à CNN diffusée samedi.

Alejandro Mayorkas a aussi annoncé que l'administration Biden travaillait "activement" à la fin d'un programme controversé de l'administration Trump contraignant plus de 65.000 demandeurs d'asile à retourner au Mexique dans l'attente de leur audition par un tribunal américain.

Le secrétaire à la sécurité intérieure a aussi déclaré que l'administration Biden et le Congrès travaillaient ensemble pour trouver des fonds supplémentaires pour améliorer la sécurité des infrastructures fédérales et des systèmes d'information et qu'ils réfléchissaient à de possible partenariats avec des sociétés privées. (version française Camille Raynaud)