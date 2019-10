USA: Le taux de chômage tombe à 3,5%, l'emploi continue de croître

Le rapport mensuel du département du Travail montre toutefois que les salaires ont stagné le mois dernier et que l'emploi manufacturier a reculé pour la première fois en six mois tandis que le secteur de la distribution continuait de réduire ses effectifs.

Ces chiffres ont été publiés après une série d'indicateurs économiques inférieurs aux attentes, parmi lesquels un indice d'activité industrielle au plus bas depuis plus de dix ans et une croissance dans les services au plus bas depuis 2016, qui ont ravivé les craintes de récession.

Alors que l'économie américaine prolonge l'une des plus longues phases d'expansion de son histoire, ces craintes sont alimentées entre autres par les tensions commerciales avec la Chine, qui pèsent sur la confiance et l'investissement des entreprises ainsi que sur l'activité industrielle.

Les chiffres de vendredi suggèrent toutefois que l'emploi reste immunisé contre les retombées du conflit entre Washington et Pékin: en septembre, le nombre de créations d'emplois non-agricoles ressort à 136.000 après 168.000 (révisé) en août.

Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 145.000 après celui de 130.000 annoncé initialement pour août.

Wall Street a ouvert en hausse après la publication de ces statistiques et vers 13h50 GMT, l'indice Dow Jones gagnait 0,57%. Sur le marché des changes, le dollar était alors orienté à la hausse face à un panier de devises de référence.

LA CROISSANCE DES SALAIRES RALENTIT

"On peut parler de rapport 'Boucles d'or': il n'est pas assez bon pour dissuader la Réserve fédérale de baisser les taux fin octobre mais pas assez mauvais pour qu'on soit préoccupé par le marché de l'emploi ou la consommation", explique Shawn Snyder, directeur de la stratégie d'investissement de Citi Personal Wealth Management.

Le chiffre des créations d'emplois de septembre est inférieur à la moyenne de 161.000 enregistrée depuis le début de cette année mais dépasse toujours les quelques 100.000 postes par mois nécessaires pour absorber la croissance de la population en âge de travailler.

La baisse de deux dixièmes de point du taux de chômage, alors que le consensus le donnait inchangé à 3,7%, le ramène à son plus bas niveau depuis décembre 1969.

Une mesure plus large du chômage, qui inclut les personnes qui souhaitent travailler mais ont renoncé à chercher un emploi et le travail à temps partiel non désiré, ressort en baisse à 6,9%, au plus bas depuis décembre 2000, après 7,2% en août.

Malgré cette évolution, le salaire horaire moyen est resté stable en septembre après une hausse de 0,4% en août et sa progression sur un an revient à 2,9% après 3,2%; les économistes tablaient en moyenne sur une hausse de 0,3% sur un mois et de 3,2% en rythme annuel.

Le temps de travail hebdomadaire moyen est inchangé à 34,4 heures.

Le secteur privé a créé 114.000 emplois le mois dernier après 122.000 en août; le secteur manufacturier a supprimé 2.000 postes, la première baisse depuis mars, après des créations équivalentes en août.

Les effectifs du secteur de la construction ont augmenté de 7.000 en septembre après +4.000 le mois précédent. La distribution, elle, a supprimé 11.400 emplois, ses effectifs affichant ainsi un huitième mois consécutif de baisse.

Le secteur public a créé 22.000 emplois en septembre après 46.000 en août, un mouvement lié surtout aux recrutements des Etats et des collectivités locales.

(Marc Angrand pour le service français, édité par Patrick Vignal)

par Lucia Mutikani