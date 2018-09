USA-Le taux de pauvreté a reculé en 2017

WASHINGTON, 12 septembre (Reuters) - Le niveau de vie médian a augmenté aux Etats-Unis en 2017 pour la troisième année consécutive et le taux de pauvreté a poursuivi sa décrue, selon des données publiées mercredi par le gouvernement.

Le niveau de vie médian a augmenté de 1,8% à 61.400 dollars (52.812 euros), selon le rapport annuel du Census Bureau - le service américain de recensement - sur les revenus, la pauvreté et la couverture de santé des Américains.

Le taux de pauvreté a reculé à 12,3% contre 12,7% et le nombre d'habitants ne disposant pas d'une couverture santé est resté à peu près stable à environ 28,5 millions.

Le seuil de pauvreté a été fixé à 24.858 dollars pour une famille de quatre personnes en 2017.

La hausse des revenus tient pour beaucoup à la bonne santé de l'économie américaine, illustrée par la vigueur du marché du travail, mais la tendance à la diminution du taux de pauvreté a commencé en 2014 sous l'administration Obama, souligne Chris Christopher, économiste chez IHS Markit à St. Louis.

"Le marché boursier et la confiance des entreprises se sont améliorés pendant la présidence de Donald Trump mais il faut dire qu'il a hérité d'une tendance relativement baissière des différentes mesures de la pauvreté", dit-il.

L'économie américaine a créé 2,2 millions d'emplois en 2017 et le taux de chômage a fini l'année à 4,1%.

Il a depuis reculé à un plus bas de près de 18 ans de 3,9% et les créations d'emplois se sont poursuivies mois après mois à un rythme assez soutenu. (Katanga Johnson et Lucia Mutikani, Véronique Tison pour le service français)