USA-Le tireur de la synagogue de Pittsburgh inculpé

(corrige répétition §5)

PITTSBURGH, Pennsylvanie, 28 octobre (Reuters) - L'homme qui a ouvert le feu samedi matin dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie, faisant 11 morts et six blessés, en criant des slogans antisémites, a été inculpé de près d'une trentaine de chefs d'accusation dont violence par armes à feu et violation des droits civiques.

D'après le procureur général des Etats-Unis et ministre de la Justice, Jeff Sessions, le parquet fédéral pourrait requérir la peine de mort contre le suspect.

Le président Donald Trump, qui a annoncé qu'il se rendrait à Pittsburgh sans préciser la date de ce déplacement, a demandé que les drapeaux soient mis en berne à la Maison blanche et dans les bâtiments gouvernementaux.

Robert Bowers, 46 ans, a été arrêté après avoir été blessé dans des échanges de coups de feu avec les équipes d'intervention de la police, a déclaré le FBI. Il a agi seul et n'était a priori pas connu des services de police.

Selon les précisions apportées par l'agent fédéral Bob Jones, le suspect s'enfuyait de la synagogue après avoir tiré sur ses victimes quand il s'est trouvé face à un officier de police, avec lequel il a échangé des coups de feu, avant de retourner dans le bâtiment.

"Les actes de Robert Bowers représentent ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Toutes les ressources de mes services sont consacrées à l'enquête fédérale sur ce crime odieux et au procès", a promis le procureur de l'ouest de la Pennsylvanie, Scott Brady.

"Mort à tous les juifs !", a crié Robert Bowers en faisant irruption dans la synagogue, rapporte la chaîne de télévision KDKA, citant des sources policières.

Quatre policiers figurent parmi les six blessés, dont deux sont dans un état grave, ont annoncé les autorités. Aucun enfant ne figure parmi les tués.

Donald Trump a déclaré qu'au moins 11 personnes ont été tuées dans la fusillade. Il a ajouté que trois ou quatre policiers ont été blessés, précisant que ceux-ci ne se trouvaient pas dans un état grave a priori.

Le président a dit que le tireur n'était pas l'un de ses partisans, une référence à l'arrestation, vendredi en Floride, d'un partisan de Donald Trump accusé d'avoir envoyé 14 colis piégés à des figures démocrates et des détracteurs de Trump.

NETANYAHU "BOULEVERSÉ"

Dans un message envoyé samedi sur le réseau social Gab, Robert Bowers reproche à la Société hébraïque d'aide aux immigrants "d'attirer des envahisseurs qui tuent notre peuple".

"Je ne peux pas rester les bras croisés à regarder mon peuple se faire massacrer. Ajustez vos lunettes, j'y vais", ajoute-t-il. La direction de Gab.com a confirmé que le compte utilisé lui appartenait bien.

La synagogue Tree of Life (Arbre de vie) se trouve dans le quartier de Squirrel Hill, où vit une importante communauté juive. Le tireur, qui, selon les forces de l'ordre, était muni d'un fusil d'assaut et de trois armes de poing, y a ouvert le feu pendant un office qui avait débuté à 9h45 (13h45 GMT).

La police n'y est présente que lors des grandes occasions, a indiqué Michael Eisenberg, ancien président de la synagogue.

"Un jour comme aujourd'hui, la porte est ouverte. C'est un service religieux, on peut aller et venir", a-t-il expliqué à KDKA.

Selon Eisenberg, environ une centaine de personnes devaient se trouver dans la synagogue au moment de la fusillade.

L'antisémitisme "doit être condamné et combattu partout où il se présente", a déclaré Donald Trump. Le président des Etats-Unis avait estimé un peu plus tôt que la fusillade n'avait pas grand chose à voir avec la législation sur les armes à feu et a assuré que les choses auraient été différentes s'il y avait eu des agents de sécurité dans la synagogue.

"Quand des gens font ce genre de choses, ils doivent être condamnés à mort", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui parle lui aussi d'un "horrible acte antisémite", s'est dit "bouleversé".

Le président français Emmanuel Macron, qui participait à un sommet sur la Syrie à Istanbul, a quant à lui exprimé sa "tristesse" et son "soutien a l'égard du peuple américain"

Au moment de la fusillade, une centaine de personnes appartenant à trois congrégations se trouvaient dans le bâtiment, selon Michael Eisenberg.

La synagogue de "L'Arbre de Vie" se décrit sur son site internet comme une congrégation traditionnelle, progressiste et égalitaire.

Le 5 novembre 2017, un ancien soldat muni d'un fusil d'assaut avait fait 26 morts et 20 blessés lors d'un service religieux dans une église rurale de Sutherland Springs, au Texas. (John Altdorfer et Chris Swaney, avec Alex Dobuzinskis et Steve Gorman à Los Angeles, Jarrett Renshaw à New York, Mark Hosenball, David Brunnstrom et Timothy Gardner à Washington, Sybille de La Hamada à Paris; Pierre Sérisier, Jean-Philippe Lefief et Jean Terzian pour le service français)