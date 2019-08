USA: Les anticipations d'inflation des consommateurs en baisse

L'enquête de la Réserve fédérale de New York montre que la prévision d'inflation moyenne des Américains a baissé de 0,1 point de pourcentage pour revenir à 2,6% à un horizon d'un an comme à trois ans.

La Fed a réduit fin juillet l'objectif de taux des "fed funds", le principal instrument de sa politique monétaire, pour la première fois depuis 2008 en arguant de la montée des tensions économiques et commerciales. La banque centrale peine par ailleurs à atteindre son objectif d'une inflation de 2% sur une période prolongée.

La dégradation des anticipations d'inflation des consommateurs peut être risquée car elle est susceptible d'induire une baisse de crédibilité des autorités monétaires et de favoriser la réduction des taux d'intérêt ainsi que leur capacité à soutenir l'activité économique.

Les marchés s'attendent à ce que la Fed baisse à nouveau le mois prochain l'objectif de taux des "fed funds" (ramené fin juillet à 2,00%-2,25%).

L'enquête de la Fed de New York sur l'inflation, réalisée auprès d'un panel de 1.300 ménages, est l'un des éléments pris en compte par la banque centrale lors de ses réunions de politique monétaire.

Les anticipations d'inflation des ménages avaient touché un point bas historique en 2013 à environ 2,4%.

L'enquête montre aussi que les consommateurs portent un jugement relativement confiant sur leur situation financière personnes. Un tiers des personnes interrogées ont estimé que leur situation était un peu meilleure ou bien meilleure qu'il y a un an et la moitié environ l'ont jugée inchangée. Et plus de 44% d'entre elles ont dit s'attendre à une amélioration de leur situation d'ici un an.

