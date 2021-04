USA-Les autorités de Chicago publient la vidéo d'un policier abattant un garçon de 13 ans

par Brendan O'Brien

CHICAGO, 15 avril (Reuters) - Les autorités de Chicago ont rendu publique jeudi une vidéo montrant un policier tirant et tuant un garçon de 13 ans alors qu'il semblait lever les mains dans une ruelle il y a plus de deux semaines.

La vidéo de neuf minutes de la caméra d'Eric Stillman montre le policier de 34 ans sortant de sa voiture de police et courant après Adam Toledo dans une ruelle à 2h30 du matin le 29 mars à Little Village, un quartier mexicain de Chicago.

La vidéo montre ensuite le policier criant "Stop" à Adam Toledo avant de le rattraper et de lui ordonner de montrer ses mains. Le garçon a semblé lever les mains juste avant qu’Eric Stillman ne tire un coup de feu, puis coure vers le garçon alors qu'il tombait au sol.

"Coups de feu, coups de feu. Faites venir une ambulance ici maintenant", entend-on l'officier de police dire dans la vidéo.

La police de Chicago a déclaré immédiatement après l'incident que Toledo avait une arme à la main.

La publication de la vidéo était susceptible de secouer une nation déjà à cran sur les questions de maintien de l'ordre, de justice et de relations raciales. Jeudi, la tension était à son comble lorsqu'une ancienne policière de banlieue du Minnesota a comparu devant le tribunal après avoir été inculpée pour le meurtre, dimanche dernier, d'un homme noir lors d'un contrôle routier.

Quelques heures plus tôt, l'accusation et la défense ont rendu leurs conclusions dans le procès pour meurtre de l'ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, qui est accusé de la mort de George Floyd, qui a déclenché une vague de protestations l'année dernière.

Le Civilian Office of Police Accountability de Chicago a également publié quelque 33 fichiers de données, dont d'autres vidéos de caméras de policiers, des séquences de caméras de sécurité situées à proximité et des documents relatifs à l'incident du 29 mars. L'un des documents identifie Eric Stillman, qui fait partie de la police depuis six ans, comme l'officier qui a tiré et tué AdamToledo. Il a été placé en service administratif. (version française Camille Raynaud)