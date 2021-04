USA: Les autorités sanitaires conseillent de suspendre le vaccin de J&J contre le Covid

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les autorités sanitaires américaines recommandent de suspendre immédiatement l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19 mardi, après que six personnes ayant reçu ce produit ont développé une maladie rare impliquant des caillots sanguins six à 13 jours après leur vaccination, ont annoncé mardi les Centres de contrôle des maladies (CDC) et la Food & Drug Administration (FDA) dans un communiqué commun.

Les six personnes concernées sont des femmes âgées de 18 à 48 ans. La recommandation de suspension du vaccin a été émise par prudence, ont indiqué la FDA et les CDC.

A ce jour, près de 7 millions d'Américains ont reçu le vaccin de Johnson & Johnson et 9 millions de doses supplémentaires ont été livrées aux Etats, indiquent des données des CDC.

Les scientifiques de la FDA et des CDC enquêteront conjointement sur les liens possibles entre le vaccin et des troubles de la coagulation et détermineront s'il faut continuer à l'utiliser ou limiter son emploi. Une réunion d'urgence du comité consultatif externe des CDC est prévue mercredi.

Après la parution de cet article, les contrats à terme sur les principaux indices actions américains ont viré au rouge. Vers 13h35, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones (DJIA) perdait 0,4% à 33.510 points, tandis que celui sur l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,3% à 4.108 points. Dans le même temps, le contrat sur le Nasdaq 100, riche en valeurs technologiques, cédait 0,1% à 13.796 points.

-Ciara Linnane, MarketWatch

(Version française Valérie Venck) ed: JXM

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2021 07:40 ET (11:40 GMT)