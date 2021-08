USA-Les créations d'emplois plus élevées que prévu en juillet

par Lucia Mutikani

WASHINGTON, 6 août (Reuters) - L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en juillet, le marché du travail ayant été soutenu par le dynamisme du secteur des services, ce qui suggère que l'activité économique des Etats-Unis est restée très solide en début de second semestre.

Le rapport mensuel du département du Travail publié vendredi recense 943.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 870.000.

Le chiffre de juin a été révisé pour faire apparaître 938.000 postes créés contre une estimation initiale de 850.000.

Le taux de chômage est tombé à 5,4% en juillet contre 5,9% le mois précédent.

Le salaire horaire moyen a quant à lui augmenté de 0,4% en juillet, contre 0,3% attendu, et sa progression en rythme annuel atteint 4% (+3,6% en juin et +3,8% pour le consensus).

"Les conditions du marché du travail semblent être saines au début du troisième trimestre, les entreprises de services employant beaucoup de main-d'œuvre continuant à embaucher en raison du regain de demande", observe Sam Bullard, économiste chez Wells Fargo.

Avant la pandémie, l'emploi dans l'éducation diminuait habituellement d'environ un million d'emplois en juillet en raison de la fermeture des écoles. Mais cette année, de nombreux étudiants suivent des cours d'été pour rattraper les perturbations causées par les restrictions sanitaires.

Ce solide rapport sur l'emploi conforte l'optimisme sur l'économie américaine, qui a crû de 6,5% en rythme annualisé au deuxième trimestre et devrait progresser de 7% cette année.

Il alimente toutefois dans le même temps la perspective d'un retrait prochain des mesures de soutien de la Réserve fédérale (Fed), qui a fait de l'emploi une donnée clé de l'évolution de sa politique monétaire.

"Des chiffres encore solides au cours des deux prochains mois semblent susceptibles de donner le feu vert à une annonce préalable de 'tapering' (réduction des achats d'actifs sur le marché, ndlr) lors de la réunion de septembre de la Fed", a déclaré James McCann, économiste chez Aberdeen Standard Investments.

Sur les marchés, l'augmentation plus importante que prévu des créations d'emploi a été saluée par une hausse du dollar contre un panier de devises internationales et une remontée des rendements des emprunts d'Etat.

Vers 12h45 GMT, le rendement du Treasuries à dix ans prenait plus de six points de base à 1,2801%, au plus haut depuis plus d'une semaine. Il évoluait autour de 1,25% avant la statistique.

A Wall Street, les indices étaient attendus en ordre dispersé, avec une hausse pour le Dow Jones mais un repli pour le Nasdaq, la remontée des taux pénalisant les valeurs technologiques. (Reportage Lucia Mutikani, version française Blandine Henault, édité par Laetitia Volga et Jean-Stéphane Brosse)