USA: Les déficits budgétaires "resteront élevés" selon J. Safra Sarasin

Le 24 mai 2024

"Trump et Biden ont tous deux reconnu la nécessité de maîtriser les déficits budgétaires", mais "les mesures qu'ils ont proposées ou qu'ils pourraient mettre en œuvre risquent de maintenir la dette publique sur une trajectoire insoutenable". C’est ce qu’affirme J. Safra Sarasin dans un édito publié ce vendredi, jugeant que les déséquilibres budgétaires importants des Etats-Unis "nécessitent plus que de simples ajustements progressifs" alors "qu’il ne semble pas y avoir de consensus " à Washington sur " la nécessité de prendre des décisions politiques difficiles".



"Il n'est pas exclu que le marché des bons du Trésor américain intègre une prime de risque fiscal lors d'un second mandat de Trump", ajoute J Safra Sarasin, estimant que "d'autres propositions politiques" du probable candidat républicain "nuiraient également aux perspectives de croissance à long terme de l'économie américaine et aggraveraient la dynamique de la dette", comme "une taxe de 10 % sur toutes les importations, un contrôle strict de l'immigration et une éventuelle remise en cause de l'indépendance de la Fed".