USA-Les démocrates avancent sur le plan de relance de $1.900 mds

par Susan Cornwell et Andy Sullivan

WASHINGTON, 4 février (Reuters) - Le Congrès américain, où les démocrates sont majoritaires, a avancé mercredi sur une procédure destinée à adopter le plan de relance de 1.900 milliards de dollars, voulu par le président Joe Biden pour compenser l'impact économique du coronavirus, sans avoir besoin de soutiens dans les rangs républicains.

Joe Biden a déclaré à ses pairs démocrates qu'il était disposé à restreindre les critères pour les personnes éligibles à l'aide directe de 1.400 dollars prévue par le projet, mais qu'il n'effectuerait aucun compromis sur le montant. Cela pourrait aider à surmonter les divergences avec les républicains.

S'il a promis de travailler autant que possible avec les républicains, le nouveau locataire démocrate de la Maison blanche fait aussi pression sur le Congrès pour qu'il avance rapidement sur un nouveau stimulus, alors que des mesures d'aide doivent prendre fin en mars.

La Chambre des représentants a approuvé mercredi un projet de budget qui lui permettrait de voter le plan de relance avec la majorité simple, donc sans avoir besoin de voix d'élus républicains pour l'adopter. Il appartient désormais au Sénat de se prononcer sur la procédure.

Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre, a déclaré que ce processus ne rendait pas impossible une coopération avec les républicains mais que les démocrates devaient être en mesure d'agir seuls si nécessaire. "Nous devons utiliser toutes les options à notre disposition", a-t-elle dit devant les élus.

L'élu républicain Jason Smith, qui siège à la commission du Budget de la Chambre, a reproché aux démocrates d'utiliser cette manoeuvre pour imposer une mesure "radicale".

Alors qu'une majorité de 60 voix est nécessaire pour l'adoption de la plupart des projets de loi au Sénat, composé de 100 sièges, une majorité simple suffirait avec la procédure engagée par les démocrates. Les deux camps détiennent 50 sièges à la chambre haute du Congrès mais la vice-présidente Kamala Harris dispose du vote décisif en cas d'égalité.

Les républicains avaient utilisé la même manoeuvre budgétaire en 2017 afin de faire adopter une réforme fiscale de 1.900 milliards de dollars.

Le coronavirus a tué plus de 447.000 personnes aux Etats-Unis et mis au chômage des millions d'Américains. Joe Biden a érigé en priorité la lutte contre les conséquences économiques et sanitaires de l'épidémie.

Un groupe de dix sénateurs républicains a proposé dimanche un plan de relance de 600 milliards de dollars, avec dans les grandes largeurs les mêmes mesures que celles souhaitées par Joe Biden, mais à une échelle moindre.

Des élus républicains de haut rang ont exprimé leur opposition à un plan de relance de 1.900 milliards de dollars, après que le Congrès a déjà voté quelque 4.000 milliards de dollars de stimulus, dont 900 milliards en décembre après des mois d'impasse entre républicains et démocrates.

(avec Lisa Lambert, Susan Heavey et Steve Holland; version française Jean Terzian)