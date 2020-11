USA-Les démocrates de la Chambre favorables au maintien de Pelosi comme "speaker"

WASHINGTON, 19 novembre (Reuters) - Les démocrates de la Chambre des représentants ont voté mercredi pour le maintien de Nancy Pelosi au poste de "speaker" pour deux années supplémentaires, en dépit des sièges perdus lors du scrutin du 3 novembre qui a affaibli la majorité dont les démocrates disposent à la chambre basse du Congrès américain.

Un vote en session plénière est programmé début janvier pour désigner formellement le "speaker" de la Chambre. Les républicains présenteront à ce moment-là leur candidat pour le poste, mais vraisemblablement en vain, les démocrates ayant conservé le contrôle de la chambre composée de 435 sièges.

Le "speaker" fixe l'agenda de la Chambre et il lui revient d'assurer l'intérim à la tête des Etats-Unis en cas d'incapacité du président puis du vice-président.

Nancy Pelosi, âgée de 80 ans, a déclaré lors d'une session virtuelle à huis clos de la Chambre que l'une de ses priorités serait de faire adopter une réforme de la loi sur le maintien de l'ordre, en plus de textes sur le système de santé et sur l'environnement.

Joe Biden a appelé Nancy Pelosi pour la féliciter, selon un communiqué publié par les services du président élu démocrate, et a fait part de son "impatience de travailler avec elle et les chefs de file démocrates" en vue de contrôler l'épidémie de coronavirus et de rétablir l'économie.

Démocrates et républicains du Congrès échouent depuis plusieurs mois à s'entendre sur un nouveau plan de soutien à l'économie face à la crise sanitaire. (Richard Cowan; version française Jean Terzian)