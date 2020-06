USA: Les démocrates dévoilent leur projet de réforme de la police après la mort de Floyd

(Actualisé après présentation de la proposition de loi)

par David Morgan

WASHINGTON, 8 juin (Reuters) - Des élus démocrates au Congrès américain ont présenté lundi une proposition de loi visant à lutter contre les violences policières et les discriminations raciales aux Etats-Unis, en réponse au mouvement de protestation suscité par la mort de George Floyd lors d'une interpellation à Minneapolis.

Leur texte énumère sur 134 pages un ensemble de mesures interdisant notamment les techniques d'interpellation par étranglement, restreignant aussi le recours à la "force létale" ou obligeant les agents des unités fédérales de police à porter sur eux une caméra corporelle.

Leur proposition vise aussi à permettre à des victimes de manquements aux règles de la police de porter plainte, mettant de ce fait un terme à l'"immunité qualifiée" qui protège la police contre des poursuites pour usage de la force, et à faciliter le déclenchement d'enquêtes indépendantes sur les unités de police soupçonnées de dérapages structurels.

"Une profession dans laquelle on a le pouvoir de tuer devrait être une profession qui exige des agents hautement formés responsables devant l'opinion", a souligné l'élue démocrate Karen Bass, présidente du Caucus noir, représentant les Afro-Américains au Congrès.

S'exprimant la veille sur CNN, elle avait estimé que le moment était venu que "la culture policière change dans de nombreux services".

"Nous sommes à un tournant dans notre pays au regard des manifestations", avait-elle ajouté, espérant que la vague de protestations qui balaie les Etats-Unis depuis la mort de George Floyd accentuerait la pression pour que les législateurs soient amenés à agir.

On ignore pour le moment si cette proposition recevra le soutien des Républicains, majoritaires au Sénat, dont l'appui est indispensable ainsi que celui de Donald Trump pour devenir une loi.

Les images de l'arrestation le 25 mai de George Floyd, un Noir de 46 ans, ont soulevé une vague de colère contre la police américaine accusée de racisme et de brutalité contre la communauté afro-américaine. Ce dernier est décédé après qu'un policier a pressé son genou sur son cou pendant près de neuf minutes. (David Morgan, avec Susan Heavey version française Claude Chendjou et Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse et Jean-Michel Bélot)