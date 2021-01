USA-Les démocrates prennent officiellement le contrôle du Sénat

WASHINGTON, 20 janvier (Reuters) - Les démocrates ont officiellement pris le contrôle du Sénat américain où la nouvelle vice-présidente Kamala Harris a reçu les prestations de serment de trois nouveaux parlementaires qui permettent au parti de la nouvelle présidence de prendre le contrôle de la chambre haute.

Si républicains et démocrates disposent désormais de 50 sénateurs chacun, la constitution prévoit qu'en cas d'égalité, il revient à la vice-présidence de trancher.

Raphael Warnock et Jon Ossoff, venus de Géorgie et Alex Padilla, originaire de Californie ont intégré l'aile nord du Capitole quelques heures après la prise de fonction de Joe Biden qui pourra ainsi les coudées franches pour mettre en oeuvre ses promesses de campagne pour deux ans au moins. (Patricia Zengerle et Susan Cornwell; version française Nicolas Delame)