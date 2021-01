USA-Les démocrates vont tenter une deuxième procédure de destitution de Trump-sources

WASHINGTON, 8 janvier (Reuters) - La majorité démocrate à la Chambre des représentants prévoit de déposer lundi les articles d'une procédure de destitution contre Donald Trump, a-t-on appris vendredi de deux sources informées de ce projet, à la suite de l'envahissement du Capitole par des partisans du président sortant désireux d'empêcher le Congrès d'entériner la victoire de son adversaire Joe Biden à l'élection présidentielle américaine.

Si ce projet aboutit, il constituerait une première dans l'histoire des Etats-Unis, où aucun président n'a jamais eu à affronter deux procédures de destitution.

Donald Trump a déjà subi une telle procédure, mise en échec par le Sénat sortant à majorité républicaine, pour ses efforts supposés afin de contraindre l'Ukraine à ouvrir une enquête sur les activités d'un fils de Joe Biden dans ce pays.

Les démocrates ont appelé le vice-président Mike Pence et le cabinet de Donald Trump à activer le 25e amendement de la Constitution des Etats-Unis, qui leur permet d'écarter le président s'ils le jugent inapte à remplir ses fonctions.

Mike Pence s'oppose à ce scénario, a dit l'un de ses conseillers.

Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a qualifié vendredi Donald Trump de "déséquilibré" et a jugé que le Congrès devait tout faire pour protéger les Américains, même si le mandat de Donald Trump expire le 20 janvier.

Donald Trump, qui a sans relâche depuis l'élection du 3 novembre dénoncé des fraudes sans apporter la moindre preuve, a encouragé mercredi ses partisans réunis à Washington à marcher en direction du Capitole.

Après son discours, des centaines d'émeutiers sont entrés de force dans le Capitole, qui abrite les deux chambres du Congrès des Etats-Unis, contraignant les parlementaires à suspendre la procédure de certification définitive des résultats du scrutin présidentiel et à se réfugier dans des lieux sûrs.

Une fois ces partisans du président sortant évacués, les élus du Congrès ont confirmé la victoire de Joe Biden.

Ces violences dans et autour du Capitole ont fait cinq morts, une manifestante tuée par balle, un policier et trois personnes victimes d'incidents médicaux. (Susan Cornwell, Joseph Ax et David Morgan version française Bertrand Boucey)