USA-Les dépenses des ménages dépassent les attentes en mars, l'inflation s'envole

WASHINGTON, 29 avril (Reuters) - Les dépenses des ménages américains ont augmenté plus que prévu en mars, dans un contexte de forte demande pour les services, tandis que l'inflation mensuelle a connu sa plus forte hausse depuis 2005.

Le département du Commerce des États-Unis a annoncé vendredi que les dépenses des ménages, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont augmenté de 1,1% le mois dernier. Les données pour février ont été révisées à la hausse, les dépenses ayant progressé de 0,6%, au lieu de 0,2% indiqué précédemment.

Les économistes interrogés par Reuters avaient anticipé une augmentation des dépenses de 0,7%. Même si une partie de la hausse est due à l'augmentation des prix, la solide progression des dépenses au début du deuxième trimestre témoigne de la vigueur sous-jacente de l'économie américaine.

Ces données ont été intégrées au rapport préliminaire sur le produit intérieur brut du premier trimestre, publié jeudi, qui montre que l'économie s'est contractée à un taux annualisé de 1,4% en raison d'un déficit commercial plus important. Une situation due à la hausse des importations et au ralentissement de l'accumulation des stocks par rapport au rythme soutenu du quatrième trimestre.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,9% en mars, la plus forte hausse depuis 2005, après avoir augmenté de 0,5% en février. Au cours des 12 mois écoulés jusqu'en mars, l'indice des prix PCE a augmenté de 6,6%. Il s'agit de la plus forte hausse annuelle depuis 1982 et elle fait suite à une augmentation de 6,3% en glissement annuel en février.

Toutefois, le mois de mars a probablement marqué un sommet dans la hausse de l'indice des prix PCE. Les économistes s'attendent à un ralentissement de cette hausse dans les mois à venir, les gains importants de l'année dernière n'étant plus pris en compte dans le calcul.

L'inflation annuelle, toutes mesures confondues, a dépassé l'objectif de 2% fixé par la Réserve fédérale et la banque centrale américaine devrait relever ses taux d'intérêt de 50 points de base mercredi prochain. La Fed a relevé son taux d'intérêt directeur de 25 points de base en mars et elle devrait bientôt commencer à réduire son bilan. (Reportage Lucia Mutikani, version française Augustin Turpin, édité par Jean-Michel Bélot)