USA-Les discussions sur le plan de relance continueront ce week-end au Congrès

(Répétition d'une dépêche publiée vendredi, ajoute détails)

par Patricia Zengerle et Richard Cowan

WASHINGTON, 19 décembre (Reuters) - Le Congrès américain a adopté et a envoyé au président Donald Trump une prolongation de deux jours du financement fédéral pour éviter une cessation de paiement à minuit dans les services publics.

Après des mois d'attentisme et d'affrontements politiques, d'intenses négociations entre républicains et démocrates ont abouti cette semaine à projet d'un montant de 900 milliards de dollars pour aider les particuliers et les entreprises à faire face aux conséquences de l'épidémie de COVID-19, qui fait plus de 3.000 morts par jour aux Etats-Unis.

La Chambre des représentants et le Sénat ont décidé d'accorder aux négociateurs plus de temps pour essayer d'élaborer un projet de loi bipartisan sur l'aide à apporter après la pandémie de coronavirus.

Des divergences subsistent néanmoins, notamment sur une disposition limitant les capacités de prêts de la Réserve fédérale, à laquelle tiennent les républicains, ce qui devraient entraîner la poursuite des discussions ce week-end.

Les chefs de file des groupes parlementaires souhaitent intégrer le plan de relance au projet de loi de finances d'un montant de 1.400 milliards de dollars qui court jusqu'en septembre 2021.

Selon Mitch McConnell, président du groupe républicain au Sénat, les pourparlers se poursuivent et restent productifs.

"Je suis encore plus convaincu maintenant que je ne l'étais hier soir qu'un cadre bipartisan et bicaméral pour un plan de sauvetage majeur est proche", a-t-il déclaré vendredi, ajoutant que la session se poursuivrait tout le week-end si nécessaire.

(version française Jean-Philippe Lefief et Camille Raynaud)