USA-Les discussions sur un plan de relance se poursuivront mercredi

WASHINGTON, 20 octobre (Reuters) - La présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin se sont rapprochés d'un accord sur un nouveau plan de relance de l'économie américaine mardi lors d'un entretien de 45 minutes, a déclaré le porte-parole de Pelosi.

Drew Hammill a ajouté que les discussions reprendraient mercredi. Les "deux parties sont sérieusement impliquées dans la recherche d'un compromis", a-t-il dit sur Twitter.

A deux semaines de l'élection présidentielle du 3 novembre, Donald Trump s'est dit prêt mardi à accepter un plan de soutien à l'économie américaine de plus de 2.200 milliards de dollars (1.860 milliards d'euros) malgré les réticences des sénateurs républicains soucieux de ne pas plomber davantage le déficit.

"Je veux faire encore plus que les démocrates", a affirmé le président républicain sur Fox News, deux semaines après avoir souhaité que le Congrès rompe les discussions sur la relance.

La Maison blanche a proposé jusqu'ici 1.800 milliards pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus. Les démocrates, par la voix de Nancy Pelosi, réclament 2.200 milliards.

Avant son entretien avec Mnuchin mardi, Nancy Pelosi s'est déclarée optimiste quant à la possibilité de conclure un accord bipartisan avec l'administration de Donald Trump tout en précisant qu'il fallait encore travailler.

"Je suis optimiste parce que je crois que nous partageons l'idée d'en finir avec ce virus. (...) Avec de la chance, à la fin de cette journée, nous saurons où nous en sommes", a-t-elle dit.

Nancy Pelosi et Steven Mnuchin s'étaient déjà entretenus pendant près d'une heure lundi par téléphone et avaient "continué de réduire leurs divergences", a déclaré le porte-parole de Pelosi.

Alors que le Congrès a déjà voté 3.000 milliards de dollars d'aides depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux sénateurs républicains sont réticents à l'idée de voter un nouveau plan massif.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a annoncé lundi que le Sénat voterait mercredi sur un plan de soutien limité et centré sur des secteurs précis.

Il a toutefois qu'en cas d'accord entre Pelosi et la Maison blanche, validé par la Chambre des représentants, le Sénat serait prêt à l'examiner.

Plusieurs sénateurs, dont Mitt Romney, ont toutefois prévenu qu'ils n'iraient pas au-delà de 1.800 milliards.

"Je crois qu'il est très improbable qu'un tel montant passe au Sénat, et je ne soutiendrais pas quelque chose d'un tel montant", a-t-il averti. (Susan Cornwell et Richard Cowan; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse)