USA-Les négociations sur le plan pour les infrastructures n'avancent pas

WASHINGTON, 21 mai (Reuters) - Les négociations entre les républicains et la Maison blanche pour parvenir à un accord sur le plan pour les infrastructures n'avancent pas, a déclaré vendredi le bureau de la sénatrice Shelley Moore Capito, après que la Maison blanche a réduit le coût de son projet de loi sur les infrastructures de 2.300 milliards de dollars (1.888 milliards d'euros) à 1.700 milliards de dollars.

"Sur la base de la réunion d'aujourd'hui, les groupes semblent plus éloignés après deux réunions avec le personnel de la Maison blanche qu'ils ne l'étaient après une réunion avec le président Biden", a déclaré une porte-parole de la sénatrice. "Les républicains du Sénat vont examiner plus en détail les détails de la contre-offre d'aujourd'hui et continuer les discussions avec l'administration." (Makini Brice et David Shepardson, version française Camille Raynaud)