USA: Les nouveaux droits de douane coûteront 831 dollars par an aux ménages, selon la Fed

Le gouvernement des Etats-Unis a porté ce mois-ci de 10% à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés et Pékin a aussitôt répliqué avec l'arme douanière pareillement, tandis que les négociations commerciales entre les deux super-puissances semblent au point mort.

L'étude de la Fed de New York observe que plus les droits de douane augmentent, plus les importateurs sont tentés de se fournir auprès de pays plus chers, ce qui en définitive réduirait les revenus que Washington pourrait collecter à partir des droits sur les biens chinois.

(Trevor Hunnicutt; Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Véronique Tison)