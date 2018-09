USA: Les prix à l'importation chutent au mois d'août

Les prix à l'importation ont reculé de 0,6% le mois dernier, leur plus forte baisse depuis janvier 2016, a annoncé vendredi le département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un repli de 0,2%.

Le chiffre du mois de juillet, annoncé initialement inchangé, a été révisé pour montrer une baisse de 0,1%.

Sur les 12 mois à fin août, les prix à l'importation ont progressé de 3,7%, après une hausse de 4,9% en juillet.

Le mois dernier, les prix des carburants et lubrifiants importés ont baissé de 3,9%, leur plus net repli depuis février 2016, après avoir progressé de 1,0% en juillet.

Hors carburants et produits alimentaires, les prix à l'importation ont baissé de 0,2% en août, après un repli de 0,1% en juillet. Ces prix à l'importation dits "de base" ont augmenté de 1,3% sur un an. Le recul sur un mois reflète l'appréciation du dollar qui a pris plus de 6% depuis de début de l'année face aux devises des grands partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Les prix des importations en provenance de Chine, très surveillés en cette période de tensions commerciales, ont baissé de 0,1% au mois d'août, comme en juillet.

Les prix à l'exportation ont baissé pour leur part de 0,1% en août, après un repli de 0,5% le mois précédent. Sur un an, leur progression en août s'affiche à 3,6%, contre 4,3% en juillet.

