USA-Les puces dopées par des trimestriels au-delà des consensus

24 janvier (Reuters) - Les valeurs des semi-conducteurs en le vent en poupe jeudi à Wall Street, dans l'attente de la communication par Intel de ses états financiers après la clôture.

Les derniers résultats trimestriels soulagent des investisseurs échaudés par le ralentissement de la croissance mondiale et le conflit commercial sino-américain.

L'indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie gagne ainsi 5,97% à 1.256,76 points vers 16h55 GMT, la quasi totalité des valeurs le composant étant elles aussi dans le vert.

L'indice est bien parti pour enregistrer son gain en pourcentage le plus élevé depuis le 26 décembre. Il affiche une hausse de 8,4% depuis le début de l'année, après avoir perdu plus de 15% au dernier trimestre de 2018, sa plus forte perte trimestrielle depuis sept ans.

Xilinx est en tête de la vague haussière et prend 19,3%, ayant annoncé des résultats et des prévisions dépassant les attentes de Wall Street.

Lam Research avance de 15% et réalise pour l'instant sa meilleure performance depuis plus de 10 ans, l'équipementier ayant battu le consensus et annoncé un rachat de titres de cinq milliards de dollars.

Texas Instruments avance de 7,1%. La société a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations mais son bénéfice a battu le consensus, une performance susceptible de rassurer des investisseurs préoccupés par les multiples signes de ralentissement du marché des smartphones.

Parmi les autres hausses notables, on trouve Teradyne (+15,8%), Applied Materials (+9,9%), Micron (+8,5) et Nvidia (+5,1%).

Intel avance lui de 3,67%.

Qualcomm (-1,14%) est le seul groupe du SOX en recul, un fonds spéculatif ayant déclaré mercredi que l'action pourrait perdre la moitié de sa valeur. (Lance Tupper, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Véronique Tison)