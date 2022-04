USA-Les recherches continuent pour retrouver l'homme armé qui a fait au moins 23 blessés dans le métro de New York

par Maria Caspani, Jonathan Allen et Rami Ayyub

NEW YORK, 13 avril (Reuters) - La police de New York a lancé une chasse à l'homme massive mardi après qu'un homme armé et muni d'un masque à gaz a lancé une bombe fumigène puis ouvert le feu dans une rame de métro à l'heure de pointe, blessant plus de 20 personnes.

Les autorités ont déclaré que l'homme semblait avoir agi seul et avait immédiatement fui les lieux. L'attaque s'est déroulée à la station "36th Street", dans le quartier de Sunset Park, à Brooklyn.

Dix personnes ont été blessées par balles et cinq d'entre elles ont été transportées à l'hôpital dans un état grave mais stable.

La police a indiqué que 13 autres personnes avaient inhalé de la fumée ou avaient été blessées d'une autre manière dans le chaos qui régnait alors que les usagers paniqués fuyaient le wagon de métro enfumé.

Toutes les victimes devraient se remettre de leurs blessures, ont indiqué les autorités.

La cheffe de la police de New York, Keechant Sewell, a annoncé qu'un véhicule qui aurait été utilisé par l'assaillant avait été retrouvé à Brooklyn.

Lors d'une conférence de presse, la police a déclaré avoir identifié un "suspect potentiel", Frank James, qui aurait loué le véhicule retrouvé à Brooklyn.

La police a décrit l'assaillant comme étant un homme au gabarit imposant, portant un gilet orange, un sweat-shirt gris, un casque vert et un masque chirurgical.

Keechant Sewell a expliqué que l'assaillant avait sorti des bombes fumigènes de son sac et les avait déclenchées avant d'ouvrir le feu.

La police a retrouvé un pistolet semi-automatique, trois chargeurs, une hachette, des feux d'artifice et un récipient rempli d'essence.

La cheffe de la police new-yorkaise a ajouté que l'attaque n'était pas considérée dans l'immédiat comme un acte terroriste, précisant que le motif de l'attaque était encore inconnu.

Elle a ajouté que les enquêteurs avaient toutefois découvert un certain nombre de publications diffusées sur les réseaux sociaux et liées à un individu nommé Frank James mentionnant la question des sans-abris et le maire de New York.

New York connaît depuis plusieurs mois une flambée des violences par arme à feu et des attaques à répétition dans les transports publics.

(avec Aleks Michalska, Brendan McDermid, Andrew Kelly, Tyler Clifford, Brendan O'Brien, David Shepardson, Steve Holland, Doina Chiacu and Sarah N. Lynch, Andrew Hay, rédigé par Rami Ayyub and Steve Gorman; version française Camille Raynaud)