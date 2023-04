par Liliana Salgado

LITTLE ROCK, Arkansas, 1er avril (Reuters) - Les secouristes dans l'Arkansas étaient toujours à pied d'oeuvre samedi pour tenter de trouver de potentielles victimes des tornades qui ont fait au moins quatre morts et des dizaines de blessés dans cet Etat américain.

Ces violentes tornades, qui ont balayé une grande partie des Etats-Unis vendredi, ont découpé les toits et les murs de nombreux bâtiments, renversé des véhicules, déraciné des arbres et provoqué l'effondrement de lignes électriques à Little Rock et dans de vastes zones à l'est et au nord-est de la capitale de l'Arkansas, ont indiqué les autorités.

Quatre décès ont été signalés à Wynne, à environ 160 km à l'est de Little Rock, a déclaré Eli Long, médecin légiste dans le comté de Cross.

Une personne a été tuée et plus de 50 autres ont été hospitalisées à North Little Rock, a pour sa part déclaré, au Washington Post, Madeline Roberts, porte-parole du comté de Pulaski.

Dans la région de Little Rock, où plus de 30 personnes ont été transportées à l'hôpital, on ne comptait aucun décès vendredi soir parmi ces victimes, a déclaré le maire de Little Rock, Frank Scott Jr, tout en mettant en garde sur un décompte encore imprécis.

"C'est vraiment par la grâce de Dieu que nous n'avons pas eu à déplorer de décès à ce jour", a-t-il dit au cours d'une conférence de presse.

Parmi les secteurs les plus touchés figure un quartier de l'ouest de Little Rock où vivent 2.100 personnes, a déclaré le chef adjoint de la police, Andre Dyer.

Dans le comté de Sullivan, dans l'Indiana, trois personnes ont été tuées, a indiqué pour sa part le sergent Matt Ames. L'état d'urgence a été déclaré dans les zones sinistrées, a écrit sur Facebook le shérif Jason Bobbitt.

À Belvidere, une ville du nord de l'Illinois, une personne a été tuée et 28 autres blessées en raison des conditions météorologiques extrêmes qui ont provoqué le détachement du toit d'une salle de spectacle où environ 260 personnes assistaient à un concert de heavy metal.

Gabrielle Lewellyn, qui assistait au concert, a déclaré à la chaîne de télévision WTVO que des personnes s'étaient réfugiées au sous-sol lorsque le toit s'est effondré.

"Ils ont sorti quelqu'un des décombres. Je me suis assise avec lui, je lui ai tenu la main et je lui ai dit que tout irait bien. Je ne savais pas vraiment ce que je pouvais faire d'autre", a-t-elle raconté.

Fox News, citant Fox Weather, a rapporté qu'une tornade avait tué une personne dans le comté de Madison, en Alabama, et qu'une autre personne était décédée dans la tempête qui a balayé le comté de Pontotoc, dans le Mississippi. (Reportage Steve Gorman à Los Angeles et Daniel Trotta à Carlsbad, en Californie; avec Sharon Bernstein à Sacramento, en Californie, Brendan O'Brien à Chicago et Daphne Psaledakis et Christopher Bing à Washington; version française Claude Chendjou)