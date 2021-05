USA-Les républicains bloquent une enquête sur l'attaque du Capitole

WASHINGTON, 28 mai (Reuters) - Les républicains du Sénat américain ont bloqué vendredi un projet d'enquête sur l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump le 6 janvier dernier, bien qu'ils soient déjà l'objet de vives critiques selon lesquelles ils minimisent ces violences commises lors de la certification des résultats de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis.

Les démocrates et certains républicains modérés ont demandé la création d'une commission chargée d'enquêter sur les événements survenus avant le 6 janvier et à cette date, lorsque des centaines de partisans de Donald Trump, contestant sa défaite électorale, ont pris d'assaut le siège du Congrès des Etats-Unis, affrontant la police, menaçant les parlementaires et retardant l'homologation définitive de la victoire de Joe Biden.

Ces violences ont fait cinq morts, dont un agent de la police du Capitole.

Le vote organisé vendredi n'a pas permis de réunir les 60 voix nécessaires, avec 54 voix contre 35. Ces 35 votes négatifs sont tous républicains.

"Nous savons tous ce qui se passe ici. Les républicains du Sénat ont choisi de défendre ce mensonge parce qu'ils craignent que tout ce qui pourrait contrarier Donald Trump puisse leur nuire politiquement", a déclaré le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, après le vote.

On ignore si les parlementaires démocrates vont tenter à nouveau de créer une commission sur ces événements.

La Maison blanche a annoncé que Joe Biden restait convaincu de la nécessité d'une enquête complète et indépendante.

C'est la première fois cette année, depuis l'entrée en fonctions du nouveau Congrès, que les républicains parviennent à utiliser l'obstacle des 60 voix, connu sous le nom de "filibuster", pour faire échouer un projet. (Susan Cornwell et Andy Sullivan, version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)