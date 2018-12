NEW YORK, 31 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les indices de référence suggèrent une ouverture en hausse de 0,8% à 0,9% :

* AMAZON.COM compte bâtir et développer des magasins Whole Foods aux Etats-Unis, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal, afin de pouvoir étendre à plus de clients son service de livraison en deux heures. (https://on.wsj.com/2GKW7gU)

