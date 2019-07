USA: Les valeurs à suivre à Wall Street

* AMERICAN AIRLINES - Le groupe de transport aérien a relevé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires unitaire pour le deuxième trimestre pour prendre en compte l'immobilisation de ses Boeing 737 MAX, qui a réduit ses capacités disponibles.

* T-MOBILE US remplacera Red Hat, dont IBM a bouclé le rachat, au sein de l'indice Standard & Poor's 500 à partir de lundi 15 juillet, a annoncé mardi soir S&P Dow Jones Indices. L'action prend 3,5% environ dans les transactions en avant-Bourse.

* LEVI STRAUSS & CO chute de 7,7% en avant-Bourse. Le fabricant de jeans a publié mardi soir un bénéfice net ajusté trimestriel en baisse de 17% sur un an en raison de l'appréciation du dollar, de la hausse de ses dépenses de marketing et des investissements dans la vente en ligne.

* AMAZON.COM devrait atteindre un nouveau record de ventes lors de la cinquième édition de ses journées annuelles de promotion "Prime Day", les 15 et 16 juillet, selon une enquête réalisée par les analystes de Cowen. Le programme de fidélité compte 63 millions d'abonnés aux Etats-Unis et 10% des non abonnés pourraient adhérer à cette occasion, selon Cowen. L'an dernier, plus de 100 millions de produits avaient été écoulés.

* APPLE a lancé à Shanghai un programme de soutien aux développeurs chinois afin de les aider à créer des applications.

* ELANCO ANIMAL HEALTH - Le laboratoire américain a été contacté par le groupe allemand Bayer en vue d'un éventuel rapprochement de leurs activités de santé animale, a appris Reuters de trois sources proches du dossier.

* KKR - Le fonds d'investissement américain a annoncé mercredi entrer en négociations exclusives en vue de céder une participation majoritaire dans le groupe français Webhelp, l'un des plus gros opérateurs européens de centres d'appel, à Groupe Bruxelles Lambert (GBL).

* MCDERMOTT INTERNATIONAL gagne 4,6% en avant-Bourse après l'annonce par le groupe de services pétroliers d'un contrat de plus de 1,5 milliard de dollars de la compagnie soudienne Saudi Aramco.

* TESLA avance de 1,2% en avant-Bourse. Selon l'agence Bloomberg, qui cite un mail interne, le constructeur de voitures électriques se prépare à accélérer la production de son usine de Fremont en Californie.

* NIO, le concurrent chinois de Tesla, a fait état mercredi de 3.554 véhicules ES8 et ES6 livrés au deuxième trimestre, davantage que son objectif. Depuis le lancement de son premier modèle ES8 il y a un an, le total des livraisons atteint ainsi 18.890. Le titre, en baisse de 42% depuis le 1er janvier, s'adjuge 3% à 3,80 dollars avant l'ouverture.

* AUTHOME - L'éditeur de sites internet spécialisés dans l'automobile en Chine chute de 6,6% en avant-Bourse après l'abaissement de l'objectif de cours de JPMorgan, qui souligne des risques sur le chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

* EQT - L'action du producteur et distributeur de gaz naturel gagnait 3,4% dans les échanges hors séance mardi soir après les informations selon lesquelles les frères Toby et Derek Rice sont en passe de prendre le contrôle de son conseil d'administration, deux ans après lui avoir vendu leur groupe familial, Rice Energy.

* WD-40 - Le spécialiste des lubrifiants gagnait 2,3% dans les transactions hors séance mardi soir après la publication de ses résultats trimestriels et la présentation de ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours.

