Bourse de Wall Street : USA-Les valeurs à suivre à Wall Street

7 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse :

* WALT DISNEY a annoncé mardi une baisse plus marquée que prévu de son bénéfice trimestriel, conséquence des investissements engagé dans le développement de l'offre médias en ligne appelée à concurrencer Netflix et des coût liés à l'intégration de Twenty-First Century Fox. L'action, qui a gagné 27% depuis le début de l'année et inscrit un record la semaine passée, perd 3,1% dans les échanges en avant-Bourse.

* TESLA - Le constructeur de voitures électriques envisage de relever ses prix en Chine à partir de septembre, a-t-on appris de deux sources proches du dossier, sur fond d'incertitudes quant aux fluctuations du yuan.

* TWITTER a reconnu mardi qu'il pouvait avoir utilisé des données personnelles de certains de ses utilisateurs sans leur accord à des fins publicitaires, arguant de problèmes de paramétrage qu'il dit avoir corrigés lundi.

* PIONEER NATURAL RESOURCES - Le groupe pétrolier et gazier a annoncé mardi un bénéfice trimestriel en hausse de 40%, l'augmentation de sa production ayant plus que compensé la baisse des prix.

* MATCH GROUP - Le service de rencontres en ligne prévoit un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes et a fait état d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu le trimestre précédent, grâce au succès de l'application de rencontres Tinder. L'action gagne 17% en avant-Bourse.

* WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL bondit de 22% dans les échanges en avant-Bourse après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes au deuxième trimestre et relevé ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

* HERTZ GLOBAL HOLDINGS a annoncé un bénéfice par action de 0,40 dollar au titre du deuxième trimestre, supérieur au consensus IBES Refinitiv de 0,37 dollar. (Service Marchés)