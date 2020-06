Bourse de Wall Street : USA-Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 9 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,6% pour le Nasdaq et de plus de 1% pour le Dow Jones comme pour le Standard & Poor's 500 :

* TIFFANY doit publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture de Wall Street.

* IBM a annoncé lundi avoir décidé de ne plus offrir de logiciel de reconnaissance faciale dans une lettre au Congrès américain demandant des efforts vers plus de justice et d'équité raciale .

* MACY'S gagnait 11% dans les échanges en après-Bourse après avoir levé un total de 4,5 milliards de dollars alors que la chaîne de grands magasins tente de surmonter les retombées de la pandémie de coronavirus.

* CHESAPEAKE ENERGY se prépare à se placer sous la protection de la loi sur les faillites et pourrait céder le contrôle de la société à ses créanciers, a rapporté lundi l'agence Bloomberg. Le titre de la compagnie pétrolière perdait 15% en après-Bourse.

* BLACKSTONE, APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, CARLYLE - Citigroup a abaissé sa recommandation sur les trois titres à "neutre" contre "acheter".

* EBAY - Wells Fargo a relevé sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)