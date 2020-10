USA: Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse modérée :

* INTEL a publié jeudi un chiffre d'affaires inférieur aux attentes dans son activité pour les centres de données au troisième trimestre, ses clients institutionnels et professionnels ayant réduit leurs achats de puces en raison de la pandémie de COVID-19. Le titre perd 10% en avant-Bourse.

* AMERICAN EXPRESS a fait état vendredi d'un recul de près de 40% de son bénéfice trimestriels en raison de la baisse des dépenses des utilisateurs de ses cartes de crédit. Le groupe a provisionné 665 millions de dollars (561 millions d'euros) pour risques de créances. L'action perd 3% en avant-Bourse.

* WELLS FARGO envisage la cession de son activité de gestion d'actifs qui pourrait valoir plus de 3 milliards de dollars (2,5 milliards d'euros), ont déclaré jeudi à Reuters des sources proches du dossier, une opération qui marquerait un important bouleversement au sein de la banque américaine après la nomination de Charles Scharf au poste de directeur général l'année dernière.

* GILEAD - L'agence américaine du médicament a approuvé le traitement antiviral remdesivir de Gilead pour les patients hospitalisés malades du COVID-19. Le laboratoire américain gagne 6,3% dans les échanges en avant-Bourse.

* PFIZER devrait publier mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes, selon Mizuho.

* WALMART a déclaré jeudi avoir déposé plainte contre le gouvernement fédéral qui menacerait, selon le distributeur américain, de remettre en cause la responsabilité de ses pharmaciens dans la crise de santé publique nationale liée aux opioïdes.

* UBER, LYFT - Une cour d'appel californienne a confirmé une décision de justice ordonnant aux groupes de VTC Uber et Lyft de requalifier leurs chauffeurs en salariés.

* MATTEL a fait état d'une augmentation surprise de son chiffre d'affaires trimestriel et prévoit une croissance des ventes plus importante au cours des fêtes de fin d'année. Le fabricant de jouets prend plus de 8% en avant-Bourse.

* TECHNIPFMC - L'action cotée aux Etats-Unis du groupe de services pétroliers perd 2,5% en avant-Bourse après la publication d'un bénéfice au T3 inférieur aux attentes et l'abaissement par plusieurs intermédiaires de leur objectif de cours sur la valeur.

* ABBVIE, ELI LILLY, MERCK - Truist Securities entame le suivi à l'achat.

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)