Bourse de Wall Street : USA-Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 9 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices préfigurent une ouverture en hausse de plus de 1,5%, non loin des records du 2 septembre pour le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq:

* BERKSHIRE HATHAWAY a publié samedi un bénéfice d'exploitation en baisse d'un tiers sur un an et prévenu que la pandémie de coronavirus pourrait encore peser sur ses comptes même si la hausse de valeurs comme Apple a dopé son résultat net.

* NAVISTAR - Traton, la filiale de poids lourds de Volkswagen, a annoncé samedi avoir conclu un accord de rachat du groupe américain pour environ 3,7 milliards de dollars (3,1 milliards d'euros).

* F5 NETWORKS - Le fonds Elliott Management a pris une participation dans le spécialiste de la sécurité informatique, dont il est désormais l'un des principaux actionnaires, a-t-on appris de source proche du dossier.

* MATTEL - Jefferies a abaissé sa recommandation sur le fabricant de jouets à "conserver" contre "acheter".

* TECHNIPFMC - HSBC a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver". (Marc Angrand)