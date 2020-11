USA: Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices préfigurent une ouverture en hausse de 5,9% pour le Dow Jones et de 4,6% pour le Standard & Poor's 500, ce dernier pouvant ouvrir sur un record.

Les future sur le Nasdaq ont en revanche nettement réduit leur gains et prennent 1,3% :

* PFIZER bondit de 6% dans les échanges en avant-Bourse après avoir annoncé lundi que son vaccin expérimental contre le COVID-19 était efficace à plus de 90% pour prévenir la maladie causée par le nouveau coronavirus sur la base des données préliminaires d'une vaste étude. L'action cotée à Wall Street de son partenaire allemand BIONTECH prend 18%.

Dans son sillage, le concurrent JOHNSON & JOHNSON gagne 2% et CUREVAC prend 6,9% mais MODERNA cède 2%.

* Les valeurs liées aux loisirs et aux voyages s'envolent en avant-Bourse après les annonces de Pfizer. DELTA AIR LINES, JETBLUE, UNITED AIRLINES, SOUTHWEST, AMERICAN AIRLINES, CARNIVAL et AMC ENTERTAINMENT prennent entre 16% et 59%. BOEING gagne 13,8%.

* Les grandes BANQUES sont également en nette hausse avant l'ouverture des marchés américains: JPMORGAN, WELLS FARGO, CITIGROUP, BANK OF AMERICA, MORGAN STANLEY avancent de 6,6% à 8,2%.

* Les actions des groupes du secteur de l'énergie bondissent, reflétant la fermeté des prix du pétrole. CHEVRON et EXXON MOBIL grimpent de 11%. SCHLUMBERGER, APACHE, HALLIBURTON et OCCIDENTAL PETROLEUM gagne de 10% à 18%.

* SIMON PROPERTY, premier exploitant américain de centres commerciaux, gagne 16,4% en avant-Bourse.

* A l'inverse, les groupes qui avaient bénéficié jusqu'à présent des mesures de confinement sont en repli et freinent pour certains la progression du Nasdaq. NETFLIX perd 5,6%; le géant du commerce en ligne AMAZON rt l'éditeur de jeux vidéos ACTIVISION BLIZZARD cèdent environ 3% tandis que le groupe de visioconférence ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS perd 12%.

* MCDONALD'S a publié lundi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes grâce notamment à la forte hausse des commandes en livraison. Le titre prend 5% en avant-Bourse

* BIOGEN chute de 29% en avant-Bourse après qu'un panel d'experts indépendants de l'agence américaine du médicament a jugé que son traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer ne permettait pas de ralentir la progression de la maladie.

* VF CORP, propriétaire de Vans, a annoncé lundi le rachat pour 2,1 milliards de dollars (1,76 milliard d'euros) de la marque de streetwear Supreme.

* BERKSHIRE HATHAWAY a publié samedi un bénéfice d'exploitation en baisse d'un tiers sur un an et prévenu que la pandémie de coronavirus pourrait encore peser sur ses comptes même si la hausse de valeurs comme Apple a dopé son résultat net.

* NAVISTAR - TRATON, la filiale de poids lourds de Volkswagen, a annoncé samedi avoir conclu un accord de rachat du groupe américain pour environ 3,7 milliards de dollars (3,1 milliards d'euros).

* F5 NETWORKS - Le fonds Elliott Management a pris une participation dans le spécialiste de la sécurité informatique, dont il est désormais l'un des principaux actionnaires, a-t-on appris de source proche du dossier. Le titre gagne 6,4% en avant-Bourse.

* MATTEL - Jefferies a abaissé sa recommandation sur le fabricant de jouets à "conserver" contre "acheter".

* TECHNIPFMC - HSBC a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)