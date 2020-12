Bourse de Wall Street : USA-Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS, 30 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street :

* PFIZER - Les autorités britanniques ont autorisé la mise sur le marché du vaccin contre le coronavirus développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford, qui ne nécessite pas une conservation à très basse température et peut donc être plus facilement distribué que celui de Pfizer et BioNTech.

* REGENERON PHARMACEUTICALS a annoncé mardi soir que les premiers résultats d'un essai clinique de son traitement expérimental du COVID-19 étaient suffisants pour justifier la poursuite de l'étude.

* DYNATRACE - BTIG entame la couverture de l'éditeur de logiciels d'analyse de données avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 56 dollars. Le titre a fini à 41,88 dollars mardi.

(Marc Angrand)