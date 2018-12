Bourse de Wall Street : USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Acord Therapeutics)

PARIS, 24 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street :

* JD.COM - Le fondateur et directeur général du numéro deux chinois du commerce en ligne, Richard Liu, ne fera pas l'objet de poursuites après les accusations de viol portées contre lui par une étudiante de l'Université du Minnesota, a fait savoir vendredi le responsable juridique du comté concerné. Le titre gagne 6,5% en avant-Bourse.

* ALIBABA GROUP HOLDINGS - Ant Financial Services Groupe, filiale de paiements en ligne du géant chinois du commerce électronique, poursuit des discussions à un stade avancé en vue de racheter WorldFirst, une start-up britannique spécialisée dans les changes, pour plus de 500 millions de livres, rapporte Sky News, citant des sources.

* MINDBODY - Le spécialiste des logiciels de gestion de studios de fitness et de yoga a annoncé lundi qu'il serait racheté par la société d'investissement Vista Equity Partners pour 1,9 milliard de dollars.

* TESLA - L'action perd 2,1% en avant-Bourse, le constructeur de voitures électriques ayant annoncé une nouvelle baisse des prix en Chine, portant sur la Model 3.

* ACORDA THERAPEUTICS - L'action gagne 15,8% à 14,98 dollars en avant-Bourse, le traitement Inbrija de la maladie de Parkinkon conçu par le laboratoire ayant reçu l'homologation de la Food and Drug Administration (FDA) et permettant une commercialisation sur ordonnance au premier trimestre 2019. (Service Marchés)