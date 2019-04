Bourse de Wall Street : USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Halliburton, valeurs de l'énergie, D.R. Horton et cours en avant-Bourse)

22 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les futures sur indices laissent présager une ouverture en repli d'environ 0,2% pour le Dow Jones et de 0,3% pour le S&P 500 et le Nasdaq :

* HALLIBURTON grimpe de 3,8% avant-Bourse, entraînant son concurrent SCHLUMBERGER (+1,5%). Le groupe de services pétroliers a publié des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu et il prévoit une amélioration des conditions d'activité en Amérique du Nord.

* CHEVRON gagne 0,4% en avant-Bourse et Exxon Mobil 0,6%, soutenus comme l'ensemble du secteur pétrolier par la nouvelle envolée des cours du brut en réaction à la levée attendue des exemptions accordées par Washington à certains pays acheteurs de brut iranien. DEVON ENERGY, CHESAPEAKE ENERGY, APACHE, MARATHON OIL CORP , CONOCOPHILLIPS et CIMAREX ENERGY prennent entre 1,3% et 3,7% avant l'ouverture.

* BOEING abandonne 1,2% avant l'ouverture en réaction à un article du New York Times faisant état de négligences à l'usine d'assemblage du 787 Dreamliner en Caroline du Sud. L'avionneur, qui publiera mercredi ses résultats, a rejeté ces accusations et qualifié l'article de "biaisé".

* TESLA perd 2,4% en avant-Bourse après la diffusion sur le réseau social chinois Weibo d'une vidéo prise apparemment dimanche soir et montrant une Model S qui explose sur un parking de Shanghai, en détruisant deux autres voitures mais sans faire de blessé. Le constructeur de voitures électriques a annoncé l'envoi d'une équipe sur place. Nio , son concurrent chinois, perd 3,1% dans la foulée.

* BED BATH & BEYOND gagne 4,6% avant l'ouverture. Le distributeur en difficulté, pris pour cible par des investisseurs activistes, a annoncé un remaniement de son conseil d'administration avec l'arrivée de cinq membres indépendants et le départ des cofondateurs Warren Eisenberg et Leonard Feinstein.

* AKORN bondit de 17,7% en avant-Bourse après avoir obtenu l'autorisation de mise sur le marché d'un premier générique du Lotemax, un traitement oculaire de Bausch Health Companies, et aussi d'une version sans ordonnance du spray nasal Fluticare. Pour les analystes de Raymond James, c'est une "rare bonne nouvelle" pour un titre qui a perdu 86% de sa valeur depuis que l'allemand Fresenius a renoncé à racheter le laboratoire pour 4,9 milliards de dollars l'an dernier.

* PINTEREST retombe de 1,9% après un bond de 28% jeudi pour son premier jour de cotation. Zephirin Group a entamé sa couverture du site de partage de photos avec un conseil de "vendre" et un objectif de 12 dollars, bien en-deçà de la clôture de jeudi à 24,40 dollars et du prix d'introduction de 19 dollars.

* D.R. HORTON - KBW a abaissé sa recommandation sur le constructeur de maisons à "performance en ligne" au lieu de "surperformance", jugeant le titre bien valorisé après un bond de 34% cette année contre un gain de 28% pour son indice sectoriel. L'action abandonne 0,5% en avant-Bourse. (Service Marchés)