Bourse de Wall Street : USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec secteur des semi-conducteurs, Estée Lauder)

19 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent une ouverture en hausse de près de 1%:

* Plusieurs valeurs du secteur des SEMI-CONDUCTEURS progressent dans les transactions en avant-Bourse avant la décision attendue de l'administration américaine qui devrait prolonger le délai accordé au géant chinois des équipements de réseaux Huawei pour se fournir auprès d'entreprises américaines. MICRON TECHNOLOGY, NVIDIA, QUALCOMM et ADVANCED MICRO DEVICES prennent autour de 2%, INTEL 1%.

* APPLE - Le président américain, Donald Trump, a déclaré dimanche avoir discuté avec le PDG d'Apple de l'impact des droits de douane américains sur les importations chinoises et sur la concurrence du sud-coréen Samsung, en expliquant que Tim Cook avait souligné que les droits américains risquaient de pénaliser Apple.

* ESTEE LAUDER - Le groupe de cosmétiques et de parfums a publié lundi des ventes trimestrielles en hausse de 9% et supérieures aux attentes et ses prévisions pour son exercice fiscal 2020 dépassent le consensus. Le titre gagne près de 5% dans les transactions en avant-Bourse.

* NVIDIA - MICROSOFT a annoncé lundi qu'il utiliserait la technologie de Nvidia pour améliorer le rendu graphique de son jeu vedette Minecraft.

* WEIBO - Le groupe chinois de "microblogging" gagne plus de 6% dans les échanges en avant-Bourse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et d'une prévision de chiffre d'affaires qui dépasse le consensus.

(Service Marchés)