Bourse de Wall Street : USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec valeurs exposées au marché chinois, banques, AECOM, Delta Air Lines)

14 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en baisse de 0,4% à 0,5% :

* Plusieurs valeurs exposées au marché chinois et qui avaient monté vendredi reculent dans les échanges en avant-Bourse après les informations de presse selon lesquelles la Chine souhaite de nouvelles discussions avant de signer l'accord commercial partiel annoncé vendredi par Donald Trump: APPLE perd 0,7%, NVIDIA, ADVANCED MICRO DEVICES et MICRON TECHNOLOGY entre 0,5% et 1%.

* BANK OF AMERICA, CITIGROUP et JPMORGAN CHASE cèdent entre 0,4% et 0,9% en avant-Bourse à la veille du début des publications de résultats trimestriels dans le secteur.

* FACEBOOK - Le projet du réseau social de créer une nouvelle monnaie numérique appelée Libra a subi un coup dur vendredi avec les défections des géants du paiement MASTERCARD et VISA.

* CONOCOPHILLIPS - Le groupe pétrolier a conclu la vente de ses activités dans le nord de l'Australie à son allié local Santos pour 1,39 milliard de dollars.

* LIBERTY GLOBAL - Le groupe de médias et de télécommunications a annoncé lundi avoir proposé d'acheter pour 500 millions de francs suisses (455 millions d'euros) d'actions nouvelles du suisse Sunrise afin de faciliter le rachat par ce dernier de sa filiale locale.

* AECOM - Le groupe spécialisé dans la construction et la gestion d'infrastructures, sous pression du fonds activiste Starboard Value, a conclu la vente de sa filiale de services de gesiton aux fonds de capital-investissement Lindsay Goldberg et American Securities pour environ 2,4 milliards de dollars.

* HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE - Evercore ISI a relevé sa recommandation à "en ligne" contre "sous-performance".

* DELTA AIR LINES abandonne 1,1% dans les échanges en avant-Bourse après que Stephens a abaissé sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" en soulignant la hausse des coûts.

* ELI LILLY - Reyvow, le traitement de la migraine du laboratoire américain approuvé vendredi par Food and Drug Administration (FDA), est efficace mais son succès pourrait être limité par ses effets secondaires, écrit dans une note SVB Leerink.

(Service Marchés)