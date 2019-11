Bourse de Wall Street : USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec valeurs des semi-conducteurs, valeurs chinoises, avertissement d'Under Armour)

4 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent une ouverture des indices de référence en hausse de 0,4% à 0,6% :

* Plusieurs valeurs du secteur des SEMI-CONDUCTEURS, sensible aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, montent en avant-Bourse après des déclarations encourageantes sur la possibilité de compromis dans les semaines à venir. INTEL, MICRON TECH, QUALCOMM et NVIDIA gagnent entre 0,8% et 1,4%.

* Plusieurs VALEURS CHINOISES cotées à Wall Street sont elles aussi en hausse, comme NETEASE, BAIDU ou JD.COM, qui prennent environ 1%.

* MCDONALD'S - Le groupe de restauration rapide a annoncé dimanche avoir licencié son directeur général, Steve Easterbrook, pour avoir entretenu une liaison avec un membre du personnel, ce que le conseil d'administration considère comme une violation de la politique de l'entreprise. L'action perd 2,7% en avant-Bourse.

* BERKSHIRE HATHAWAY - La holding d'investissement du milliardaire Warren Buffett a publié samedi un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes, la croissance de plusieurs de ses activités ayant compensé l'impact des tensions commerciales et l'immobilisation d'une trésorerie qui dépasse 128 milliards de dollars (114,6 milliards d'euros).

* BANK OF AMERICA prend 1,7% en avant-Bourse après un relèvement d'objectif de cours par JPMorgan.

* UNDER ARMOUR a annoncé faire l'objet d'une enquête sur ses pratiques comptables aux Etats-Unis, où l'équipementier sportif est soupçonné d'avoir cherché à enjoliver sa situation financière. Il a peu après averti sur son chiffre d'affaires. L'action perd autour de 13% en avant-Bourse.

* HARLEY DAVIDSON - Keybanc a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération du secteur".

* NIO, concurrent chinois de TESLA, prend 7% en avant-Bourse après avoir annoncé un bond de 25% sur un mois de ses livraisons de véhicules électriques en octobre.

(Service Marchés)