Bourse de Wall Street : USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Apple, Intel, Microsoft, Ralph Lauren, cours en avant-Bourse)

PARIS, 4 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme signalent une ouverture des indices de référence en hausse de plus de 1,2% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 et de 1,5% pour le Nasdaq:

* Plusieurs grandes valeurs TECHNOLOGIQUES sont en nette hausse dans les échanges en avant-Bourse, profitant du regain général d'appétit pour le risque: APPLE, INTEL et MICROSOFT gagnent entre 1,5% et 2,2%.

* ALPHABET, société mère de Google, a fait état lundi de la plus mauvaise croissance de son chiffre d'affaires pour un quatrième trimestre depuis 2015, avec un résultat inférieur aux attentes des analystes, alors que ses concurrents les ont dépassées. Le titre perd 3,2% dans les échanges en avant-Bourse.

* CASINOS - MGM RESORTS INTERNATIONAL, WYNN RESORTS , LAS VEGAS SANDS et MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT, tous très présents à Macao, perdent de 0,5% à 1,9% en avant-Bourse. Les autorités de Macao ont demandé aux opérateurs de casino d'y suspendre leurs activités pendant deux semaines en raison de l'épidémie de coronavirus.

* RALPH LAUREN a publié mardi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au titre du quatrième trimestre 2019, grâce entre autres à la demande pour sa collection d'hiver en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe maintient sa prévision de croissance des ventes pour l'exercice 2020 tout en précisant qu'elle n'intègre pas l'impact potentiel de l'épidémie de coronavirus en cours.

* FORD doit publier ses résultats après la clôture des marchés américains.

* CONOCOPHILLIPS - Le producteur de pétrole et de gaz a annoncé mardi une chute de 36,5% de son bénéfice trimestriel ajusté, dû à un recul de sa production et à une baisse des prix de vente.

* CENTENE - L'assureur santé a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes grâce à la croissance des adhérents au programme Medicaid mais il a fait état d'une baisse de ses bénéfices due à l'augmentation des frais médicaux. Le titre perd 2,6% en avant-Bourse.

* PG&E - Un parlementaire californien a déposé un projet de loi visant à retirer de la cote pour en faire un groupe public la compagnie d'électricité, qui a déposé son bilan après sa mise en cause dans des incendies dévastateurs en Californie. Le groupe a réagi en disant qu'il n'était pas à vendre.

