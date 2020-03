Bourse de Wall Street : USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec General Electric, Abercrombie & Fitch, assureurs santé, Home Depot, cours avant-Bourse.)

PARIS, 4 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse entre 2% et 2,6% :

* GENERAL ELECTRIC a annoncé mercredi que l'épidémie de coronavirus devrait se traduire par une perte de 300 à 500 millions de dollars sur son cash-flow au premier trimestre tout en confirmant sa prévision de bénéfice annuel, ce qui permet au titre de gagner 2,4% en avant-Bourse.

* NORDSTROM prévoit un bénéfice annuel bien inférieur aux attentes après avoir publié un chiffre d'affaires moins bon que prévu au quatrième trimestre. Le titre du groupe de grands magasins recule de 8% dans les échanges après-Bourse. Barclays a dégradé le titre à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

* ABERCROMBIE & FITCH - Le groupe de mode a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires à magasins comparables supérieur aux attentes. En avant-Bourse, le titre grimpe d'environ 7%.

* UNITEDHEALTH, CENTENE, HUMANA et CIGNA gagnent entre 4,6% et 9,2% en avant-Bourse. Joe Biden a remporté mardi les primaires de neuf Etats mais Bernie Sanders s'est adjugé la Californie, le plus gros enjeu de ce "Super Tuesday", ce qui promet un coude-à-coude pour l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. Le programme de Bernie Sanders prévoit notamment de supprimer les assurances santé privées, remplacées par son projet de "Medicare for All".

* HEWLETT PACKARD a abaissé son objectif de génération de trésorerie pour l'année en raison de problèmes d'approvisionnement dus à l'épidémie de coronavirus et a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions. Le titre perd 6% dans les échanges avant l'ouverture.

* URBAN OUTFITTER - Le groupe de prêt-à-porter a dégagé un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, en raison notamment à l'augmentation de ses frais en marketing. Le titre perdait 4,5% en après-Bourse.

* MATTEL - KeyBanc relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

* ORACLE - Société générale relève sa recommandation à l'achat contre "conserver". L'action prend 1,6% en avant-Bourse.

* HOME DEPOT gagne 3% en avant-Bourse après le relèvement de recommandation de Instinet à "acheter" contre "neutre". (Service Marchés)